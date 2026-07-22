Lors de son passage dans le podcast « The Elevate House », Benoît Paire est revenu sur sa défaite contre Roger Federer au deuxième tour à Halle en 2018, alors qu’il avait obtenu deux balles de match (6−3, 3–6, 7–6[7]).
« J’ai eu 2 balles de match, c’est terrible. C’était mon idole Federer depuis que j’étais petit, donc si j’avais pu le battre une fois, j’aurais trop aimé. Et ce qui est terrible, c’est qu’à la fin du match, il me sert la main, il me dit ‘Ah celui‐là, tu méritais de le gagner’. J’avais envie de lui dire : ‘Bah alors laisse‐le moi alors, parce que franchement t’en as gagné tellement des matchs. Un de moins, ce n’est pas grave’. Je tremblais sur les balles de match parce que c’est quelque chose de toujours beau dans une carrière d’avoir des moments comme ça contre ces joueurs‐là. Et j’ai pas réussi à gérer. Et puis lui a eu un petit peu de réussite sur les balles de match. Il les a mieux gérées que moi. Mais pour moi ça reste des super souvenirs. »
A noter qu’à 37 ans, l’Avignonnais n’a aujourd’hui plus de classement et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 12:14