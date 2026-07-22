Lors de son passage dans le podcast « The Elevate House », Benoît Paire est revenu sur sa défaite contre Roger Federer au deuxième tour à Halle en 2018, alors qu’il avait obtenu deux balles de match (6−3, 3–6, 7–6[7]).

« J’ai eu 2 balles de match, c’est terrible. C’était mon idole Federer depuis que j’étais petit, donc si j’avais pu le battre une fois, j’au­rais trop aimé. Et ce qui est terrible, c’est qu’à la fin du match, il me sert la main, il me dit ‘Ah celui‐là, tu méri­tais de le gagner’. J’avais envie de lui dire : ‘Bah alors laisse‐le moi alors, parce que fran­che­ment t’en as gagné telle­ment des matchs. Un de moins, ce n’est pas grave’. Je trem­blais sur les balles de match parce que c’est quelque chose de toujours beau dans une carrière d’avoir des moments comme ça contre ces joueurs‐là. Et j’ai pas réussi à gérer. Et puis lui a eu un petit peu de réus­site sur les balles de match. Il les a mieux gérées que moi. Mais pour moi ça reste des super souvenirs. »

A noter qu’à 37 ans, l’Avignonnais n’a aujourd’hui plus de clas­se­ment et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.