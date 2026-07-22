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Benoît Paire : « Quand je perds contre Roger Federer en ayant eu deux balles de match, il me sert la main et me dit : ‘ah celui‐là, tu méri­tais de le gagner’, et j’avais envie de lui dire : ‘Bah laisse‐le moi alors’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de son passage dans le podcast « The Elevate House », Benoît Paire est revenu sur sa défaite contre Roger Federer au deuxième tour à Halle en 2018, alors qu’il avait obtenu deux balles de match (6−3, 3–6, 7–6[7]).

« J’ai eu 2 balles de match, c’est terrible. C’était mon idole Federer depuis que j’étais petit, donc si j’avais pu le battre une fois, j’au­rais trop aimé. Et ce qui est terrible, c’est qu’à la fin du match, il me sert la main, il me dit ‘Ah celui‐là, tu méri­tais de le gagner’. J’avais envie de lui dire : ‘Bah alors laisse‐le moi alors, parce que fran­che­ment t’en as gagné telle­ment des matchs. Un de moins, ce n’est pas grave’. Je trem­blais sur les balles de match parce que c’est quelque chose de toujours beau dans une carrière d’avoir des moments comme ça contre ces joueurs‐là. Et j’ai pas réussi à gérer. Et puis lui a eu un petit peu de réus­site sur les balles de match. Il les a mieux gérées que moi. Mais pour moi ça reste des super souvenirs. »

A noter qu’à 37 ans, l’Avignonnais n’a aujourd’hui plus de clas­se­ment et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier.

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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