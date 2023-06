Quelques minutes après avoir décroché le plus beau titre de sa carrière sur l’ATP 500 de Halle, Alexander Bublik, lors de la céré­monie de remise des prix, n’a pas manqué de féli­citer et d’in­ter­peller son adver­saire, Andrey Rublev, alors que les deux joueurs se connaissent depuis l’enfance.

« Je voudrais féli­citer mon ami de longue date, Andrey. En entrant sur ce court face à toi, je pensais à notre premier match. Je m’en souviens très clai­re­ment, c’était il y a 15 ans. Et je me disais : ‘woah, que de chemin parcouru !’ « , a déclaré le Kazakh avant de revenir sur sa victoire sur ce tournoi mythique.

« Cela signifie beau­coup pour moi. J’ai beau­coup lutté ces dernières années et je ne consi­dère pas cette récom­pense comme acquise. J’ai travaillé dur. Je me prome­nais dans le petit temple de la renommée avant d’en­trer sur le court pour la toute première fois contre Struff [au deuxième tour], et je me suis dit : ‘Wow, tous ces grands noms, beau­coup de gars que je connais bien. Ce serait bien d’y arriver un jour’. Mais je ne pouvais même pas imaginer que je gagne­rais ce tournoi, et je suis vrai­ment, vrai­ment heureux. »