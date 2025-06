En s’imposant face à Daniil Medvedev en finale de l’ATP 500 de Halle, Alexander Bublik a confirmé sa belle forme actuelle et décroché, à 28 ans, le cinquième titre de sa carrière. Lui qui avait sérieu­se­ment envi­sagé d’ar­rêter le tennis il y a quelques mois affiche désor­mais une impli­ca­tion sans faille.

« Ce n’est pas vrai que je ne ressens aucune pres­sion. Quand un sportif ne ressent plus de pres­sion, c’est qu’il doit prendre sa retraite. Quand on voit les grands joueurs comme les Big 3, Alcaraz ou Sinner, ils ne le montrent pas au public et main­tiennent leur niveau. Mais s’ils ne ressentent plus la pres­sion, ils peuvent aller jouer dans leur jardin, car ils ne ressen­ti­raient plus rien, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, et le sport profes­sionnel perdrait tout son sens. »