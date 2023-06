Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 d’Halle où il affron­tera ce vendre l’Espagnol Roberto Bautista Agut, Daniil Medvedev a reconnu, lors de sa confé­rence de presse après sa victoire en trois sets face à Laslo Djere, qu’il avait encore dû mal à appré­hender cette surface si compli­quée qu’est le gazon. Afin de s’amé­liorer, il entend bien s’ins­pirer des meilleurs…

« Le gazon est telle­ment diffi­cile pour moi. Vous pouvez jouer un match parfait et perdre en deux tie‐breaks, c’est un peu étrange pour moi. Quand je vois le palmarès de joueurs comme Roger Federer et Novak Djokovic, je me dis que ce sont des extra­ter­restres, mais vous essayez de voir le meilleur en eux, et comment ils sont capables d’évo­luer sur cette surface, où il est parfois diffi­cile de battre n’im­porte qui, d’avoir autant de titres, Wimbledon, Halle, etc… C’est tout simple­ment incroyable et c’est ce que j’es­saie de regarder. »