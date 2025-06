S’il s’est procuré trois balles de match dans la deuxième manche, Daniil Medvedev est venu à bout d’Alexander Zverev en trois sets en demi‐finales de l’ATP 500 de Halle : 7–6(3), 6–7(1), 6–4, en 3h de jeu.

Le Russe prend encore un peu plus l’as­cen­dant sur son rival et se qualifie pour sa première finale depuis Indian Wells en 2024. Il visera contre Karen Khachanov ou Alexander Bublik son premier titre depuis plus de deux ans, et son 19e en carrière.

Avant 2020, Alexander Zverev menait 5 – 1 dans ses confron­ta­tions avec Daniil Medvedev.



Depuis 2020, Daniil Medvedev est désor­mais à 13 – 2 face à Sascha.



39e finale sur le circuit pour le Russe, la première en 2025.pic.twitter.com/DNpZqeUhkF — Tennis Legend (@TennisLegende) June 21, 2025

« J’aurais pu faire beau­coup mieux quand j’ai eu le break dans le deuxième set, mais c’est normal. La même chose s’est produite dans le troi­sième set. Chaque fois que j’avais l’avan­tage, il se remet­tait soudai­ne­ment à mieux renvoyer les balles et à mieux jouer. Je suis donc content d’avoir réussi à rester plus calme dans le troi­sième set et à sauver ces balles de break. Et bien sûr, j’au­rais adoré finir plus tôt. Mais je suis très heureux d’avoir gagné et cela n’a pas d’im­por­tance », a déclaré Medvedev au micro de Tennis TV.