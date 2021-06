Défait en trois manches par Félix Auger‐Aliassime au deuxième tour du tournoi d’Halle, Roger Federer était parti­cu­liè­re­ment attendu en confé­rence de presse d’après match. Pourtant, il a attendu plus de deux heures avant de débar­quer en salle de presse en répon­dant unique­ment aux ques­tions en anglais, chose raris­sime. Frustré après cet échec où il n’a pas apprécié son atti­tude, le Suisse était visi­ble­ment très agacé.

« J’ai senti que j’avais besoin de temps pour parler de ce match devant vous. C’est pour­quoi je veux rester simple pour une fois. J’étais très négatif, ce qui n’est pas mon style. Mon atti­tude était mauvaise, je n’en suis pas fier. C’était déce­vant. J’ai malgré tout eu beau­coup d’in­for­ma­tions sur mes matchs ces dernières semaines. Changer de surface n’est pas facile, Auger‐Aliassime est un grand joueur et aujourd’hui il était meilleur que moi », a déclaré le Balois avant de rassurer tout le monde sur l’état de son genou : « Le processus de réédu­ca­tion a été un énorme défi pour moi. Tous ceux qui ont subi plusieurs opéra­tions savent de quoi je parle. Les choses ne viennent plus faci­le­ment et c’est parfois la préoc­cu­pa­tion majeure. »