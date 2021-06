Reçu comme un chef de l’état, Roger Federer arrive à Halle avec l’ob­jectif d’être le plus compé­titif possible. Il faut dire que ce tournoi crée en 1993 a vu le Suisse soulever la coupe dix fois.

C’est cette régu­la­rité qui permet à Roger de se sentir presque à la maison : « Je me sens comme chez moi ici. C’est le moment le plus impor­tant depuis mon retour. Je dois être perfor­mant sur gazon car c’est l’ob­jectif de cette saison. Je dois jouer mon meilleur tennis. Je me sens bien, je suis en forme » a déclaré le Suisse qui a tapé le balle avec Keï Nishikori déjà présent lui aussi sur le site.

