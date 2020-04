Quelques minutes après l’annulation de Wimbledon, les réactions n’ont pas tardé à arriver. Roger Federer en a profité pour confirmer qu’il sera bien à l’ATP 500 d’Halle en 2021 : « Nous vivons des moments difficiles mais nous en sortirons renforcés. Aujourd’hui, je suis heureux et enthousiaste à l’idée de dire que je serai de retour à Halle l’année prochaine. En attendant, restez en bonne santé. » Tenant du titre, le Bâlois s’est imposé à dix reprises sur le gazon allemand.

Roger Federer intends to play Halle in 2021 :

We experience difficult times, however, we will arise from it strengthened. Already today I am glad and excited about my return to Halle the next year. Stay healthy !

— Michal Samulski (@MichalSamulski) April 1, 2020