Après avoir eu connais­sance de son tableau plutôt très compliqué, Roger Federer débu­tera le tournoi de Halle face au qualifié et très en forme Ilya Ivashka, 90e joueur mondial. Forcément programmé sur le central, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem jouera en troi­sième rota­tion après les matchs entre Corentin Moutet et David Goffin et celui entre Jordan Thompson et Daniel Altmaier.

Un match qui devrait se dérouler aux alen­tours de 14 heures.