Alors qu’il sera la super star du tournoi de Halle, le Suisse est revenu sur sa déci­sion prise à Roland‐Garros. Pour Roger, il n’y pas de doute, c’est ce qu’il devait faire. Après, ce sont les faits qui lui donne­ront raison..ou pas.

Visiblement, Roger est très confiant sur la suite : « Il est normal que toutes sortes d’ex­perts sortent et donnent leur avis. Mais quoi qu’il en soit, je suis toujours tota­le­ment convaincu que c’était la bonne déci­sion. Je veux montrer mon meilleur tennis sur gazon et jouer pour gagner. Pour moi, c’est très facile sur gazon, je n’ai même pas besoin d’une journée pour me sentir bien sur le gazon. J’ai déjà senti à quel point tout devient faci­le­ment auto­ma­tique sur l’herbe » a expliqué le Suisse.

Faisant le bilan depuis son retour, il n’y voit que des points posi­tifs : « La chose la plus impor­tante est que je ne me blesse pas. Depuis mon retour de retour, je n’ai vu que des amélio­ra­tions. Après, je suppose, les deux opéra­tions, je dois être extrê­me­ment prudent à chaque mouve­ment que je fais. C’est essen­tiel­le­ment là que la saison commence vrai­ment pour moi. »