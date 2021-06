Roger Federer était satis­fait de son premier match à Halle. Opposé à Ilya Ivashka, le Maestro s’est imposé en deux sets (7–6[4], 7–5). Il réussit ainsi son retour sur gazon, surface sur laquelle il n’avait plus joué depuis deux ans. Après sa victoire, Roger a fait part de sa satis­fac­tion. Heureux de retrouver l’herbe, il dit se sentir bien. Il veut main­te­nant enchainer les matchs même s’il dit surveiller l’état de ses jambes, en parti­cu­lier celui de son genou.

« C’est super de revenir ici. J’adore jouer à Halle. J’ai fait mon retour sur terre, sur dur, et main­te­nant sur gazon. Je n’ai pas joué beau­coup sur gazon ces derniers temps. Certes comme tous les autres joueurs j’étais déçu qu’il n’y ait pas de spec­ta­teurs mais je suis vrai­ment content de retrouver le gazon. On ne peut pas comparer le gazon à la terre battue. Il y a moins d’échanges. Il faut être agressif. J’ai joué un super tie‐break. J’ai bien servi. Cela aurait pu être un peu mieux mais je suis content de mon match. Le dos va bien, je vais bien, je dois juste faire atten­tion à mes jambes. J’ai besoin de faire des matchs, c’est le plus impor­tant pour moi actuel­le­ment. »