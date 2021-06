Après sa victoire au premier tour de Halle contre Ilya Ivashka (7–6[4], 7–5), Roger Federer s’est exprimé sur ses ambi­tions pour la saison sur gazon. Le Maestro ne se cache pas. Il pense être capable de réaliser une belle perfor­mance à Wimbledon, son prin­cipal objectif de la saison. En tout cas, le Suisse est ravi de retrouver le gazon. A Halle, il va clai­re­ment savoir où il en est. Même si Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev ne font plus partie du tournoi, il reste du beau monde. A commencer par Félix Auger‐Aliassime et Hubert Hurkacz, l’un des deux sera opposé à Rodge au deuxième tour.

« Nous sommes tous dans le même bateau car les autres joueurs non plus n’ont pas joué sur cette surface ces deux dernières années. Le gazon m’a manqué et c’est une joie d’être de retour. Aussi, j’adore jouer à Halle et je suis excité malgré le peu de monde dans le stade. Obtenir une victoire est positif. De toute évidence, mes objec­tifs pour Wimbledon sont assez élevés. Si je ne peux pas bien faire à Halle, je sais que j’ai une autre semaine pour conti­nuer à m’en­trainer. »