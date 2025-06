Faisant partie des meilleurs joueurs du monde sur gazon et des prin­ci­paux outsi­ders à Wimbledon (du 30 juin au 13 juillet), Hubert Hurkacz s’est retiré de l’ATP 500 de Halle sur lequel il est fina­liste en titre.

Halle update :

OUT : Hurkacz

IN : de Jong (LL, will play against Machac) — Entry List Updates (@EntryLists) June 16, 2025

Blessé au dos et contraint au forfait avant son huitième de finale à Bois‐le‐Duc, le Polonais, actuel 29e mondial, va arriver à Londres – s’il décide de s’ali­gner – avec très peu de rythme et une confiance au plus bas, lui qui a subi une lourde opéra­tion au niveau du genou il y a quelques mois.