Au fond du gouffre il y a 20 jours au moment de sa terrible défaite contre Matteo Arnaldi en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Frances Tiafoe n’a pas mis long­temps à rebondir.

En effet, l’Américain vient tout simple­ment de remporter le plus beau titre de sa carrière, sur l’ATP 500 de Halle, après une victoire magis­trale face à son compa­triote, Taylor Fritz (6−4, 6–4).

De passage au micro du court lors de la céré­monie de remise des prix, celui qui sera 19e mondial ce lundi s’est essayé briè­ve­ment à l’Allemand avant de rapi­de­ment retrouver sa langue natale. Le tout avec beau­coup d’hu­mour et sous les rires des spec­ta­teurs présents.

Frances Tiafoe after beating Fritz in Halle final



“Guten Tag. That’s all I got so don’t get that excited 😂. First I want to congra­tu­late Taylor for a great week. Man, we’ve played so many times since the juniors and had so many battles. It’s great to see you playing so well… pic.twitter.com/68sy0OU8xy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 21, 2026

« Guten Tag. C’est tout ce que je sais dire, alors ne vous emballez pas trop. Tout d’abord, je tiens à féli­citer Taylor pour cette superbe semaine. Bon sang, on s’est affrontés telle­ment de fois depuis les juniors et on s’est livré tant de batailles. C’est génial de te voir jouer aussi bien après ta longue bles­sure au genou, de te voir revenir sur gazon et reprendre là où tu t’étais arrêté. Félicitations pour ces deux dernières semaines. Continue comme ça, mon frère. Continue comme ça. Je tiens à remer­cier mon équipe. Bon sang… Ça a été une bonne année, les gars. Ça a été une bonne année. Vous avez été formi­dables. On se donne à fond depuis la fin de l’année dernière et, comme on dit, on n’a cessé de monter en flèche. Alors conti­nuons sur cette lancée. Profitons de ce moment. Préparons‐nous pour Wimbledon dans une semaine. »