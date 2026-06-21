Au fond du gouffre il y a 20 jours au moment de sa terrible défaite contre Matteo Arnaldi en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Frances Tiafoe n’a pas mis longtemps à rebondir.
En effet, l’Américain vient tout simplement de remporter le plus beau titre de sa carrière, sur l’ATP 500 de Halle, après une victoire magistrale face à son compatriote, Taylor Fritz (6−4, 6–4).
De passage au micro du court lors de la cérémonie de remise des prix, celui qui sera 19e mondial ce lundi s’est essayé brièvement à l’Allemand avant de rapidement retrouver sa langue natale. Le tout avec beaucoup d’humour et sous les rires des spectateurs présents.
Frances Tiafoe after beating Fritz in Halle final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 21, 2026
“Guten Tag. That’s all I got so don’t get that excited 😂. First I want to congratulate Taylor for a great week. Man, we’ve played so many times since the juniors and had so many battles. It’s great to see you playing so well… pic.twitter.com/68sy0OU8xy
« Guten Tag. C’est tout ce que je sais dire, alors ne vous emballez pas trop. Tout d’abord, je tiens à féliciter Taylor pour cette superbe semaine. Bon sang, on s’est affrontés tellement de fois depuis les juniors et on s’est livré tant de batailles. C’est génial de te voir jouer aussi bien après ta longue blessure au genou, de te voir revenir sur gazon et reprendre là où tu t’étais arrêté. Félicitations pour ces deux dernières semaines. Continue comme ça, mon frère. Continue comme ça. Je tiens à remercier mon équipe. Bon sang… Ça a été une bonne année, les gars. Ça a été une bonne année. Vous avez été formidables. On se donne à fond depuis la fin de l’année dernière et, comme on dit, on n’a cessé de monter en flèche. Alors continuons sur cette lancée. Profitons de ce moment. Préparons‐nous pour Wimbledon dans une semaine. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 17:47