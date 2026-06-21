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Frances Tiafoe au public après le plus beau titre de sa carrière : « Ne vous emballez pas trop, c’est tout ce que je sais dire en allemand »

Par
Thomas S
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Au fond du gouffre il y a 20 jours au moment de sa terrible défaite contre Matteo Arnaldi en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Frances Tiafoe n’a pas mis long­temps à rebondir.

En effet, l’Américain vient tout simple­ment de remporter le plus beau titre de sa carrière, sur l’ATP 500 de Halle, après une victoire magis­trale face à son compa­triote, Taylor Fritz (6−4, 6–4).

De passage au micro du court lors de la céré­monie de remise des prix, celui qui sera 19e mondial ce lundi s’est essayé briè­ve­ment à l’Allemand avant de rapi­de­ment retrouver sa langue natale. Le tout avec beau­coup d’hu­mour et sous les rires des spec­ta­teurs présents. 

« Guten Tag. C’est tout ce que je sais dire, alors ne vous emballez pas trop. Tout d’abord, je tiens à féli­citer Taylor pour cette superbe semaine. Bon sang, on s’est affrontés telle­ment de fois depuis les juniors et on s’est livré tant de batailles. C’est génial de te voir jouer aussi bien après ta longue bles­sure au genou, de te voir revenir sur gazon et reprendre là où tu t’étais arrêté. Félicitations pour ces deux dernières semaines. Continue comme ça, mon frère. Continue comme ça. Je tiens à remer­cier mon équipe. Bon sang… Ça a été une bonne année, les gars. Ça a été une bonne année. Vous avez été formi­dables. On se donne à fond depuis la fin de l’année dernière et, comme on dit, on n’a cessé de monter en flèche. Alors conti­nuons sur cette lancée. Profitons de ce moment. Préparons‐nous pour Wimbledon dans une semaine. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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