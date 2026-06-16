Flavio Cobolli aura donc fait un aller retour express en Allemagne pour le célèbre tournoi de Halle.
Battu en deux manches (6−2, 7–6) par un Frances Tiafoe qui retrouve peu à peu un niveau digne de son talent, l’Italien avait sans doute encore la tête du côté de Roland‐Garros. Malgré cette défaite, l’Italien va arriver à Wimbledon avec quelques certitudes notamment s’il parvient à régler son premier service.
De son côté, Frances, après un Roland plus que correct, semble à nouveau être focus sur sa carrière sportive : « Je suis en pleine forme et je compte bien rester longtemps dans le tournoi. Cobolli est un excellent joueur et il réalise une saison exceptionnelle. Je savais qu’il disputait son premier match sur gazon. Ce n’est jamais facile. J’ai donc essayé de donner le meilleur de moi‐même et de lui compliquer la tâche en jouant très vite et en le déstabilisant. J’y suis plutôt bien parvenu. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 11:45