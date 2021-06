Ugo Humbert reprend des couleurs sur gazon. Alors qu’il avait perdu 6 de ses 7 matchs sur terre battue cette saison, le Français engrange main­te­nant de la confiance avant Wimbledon. Après un quart de finale à Stuttgart, Ugo va disputer sa première demi‐finale d’ATP 500 ce samedi à Halle. Il a exprimé pour L’Equipe son excellent ressenti sur gazon.

« Par exemple, mon revers croisé est plus effi­cace sur gazon que sur terre. J’essaie de jouer plus agressif, de prendre plus tôt la balle et de venir finir au filet. Je sens que je progresse dans ces domaines et je prends confiance. Sur gazon c’est diffi­cile. Il faut être le plus relâché possible, sinon les frappes ne partent pas. Et il faut être tout le temps positif, avec soi (…) Face à Zverev je savais qu’il y aurait des jeux où j’al­lais prendre quatre aces. Il faut l’ac­cepter, rester positif, croire en soi et se dire qu’on pourra breaker. Je suis content de moi car je suis resté concentré sur tous les points, je me suis engagé sur tous les points. Et quand je fais le compte à la fin, ça me réussit bien », s’est réjoui Ugo Humbert.

Ugo Humbert est opposé à Felix Auger‐Aliassime aux alen­tours de 14h30. Les deux hommes se sont déjà affrontés la semaine dernière à Stuttgart et le duel très serré avait tourné à l’avan­tage du cana­dien (7–6(5), 7–6(8).