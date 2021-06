Ugo Humbert a donc remporté son 3ème titre en trois finales, ce qui est un petit exploit sur le circuit ATP d’au­tant qu’en face de lui il y avait un certain Andrey Rublev.

En confé­rence de presse, il était logi­que­ment très heureux de sa performance.

Le Mosellan n’aura pas le temps de souf­fler car il va enchaîner avec le tournoi de Majorque. « Je suis très fier de moi. J’ai eu des matches diffi­ciles toute la semaine. Ça a été dur menta­le­ment, avec trois matches conclus sur des tie‐breaks. C’est vrai­ment un beau titre. Chaque fois que je joue sur herbe, c’est fun. J’aime vrai­ment » a expliqué Ugo qui adore le chal­lenger d’une finale : « Ça me plaît, ça ne met pas de pres­sion, je trouve que c’est un bon défi à chaque fois. Je crois en moi, je me dis que je peux y arriver. Que je peux jouer mieux encore que les autres jours. C’est plus intense qu’aux tours précé­dents. En finale, si tu t’ac­croches, ça ne suffit pas. Il faut produire du niveau. Je sais que je n’ai pas le choix. Quand tu n’as pas le choix, tu es dans l’ac­tion. Wimbledon, c’est un objectif pour moi »