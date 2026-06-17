Cela fait un moment que le joueur polo­nais « souffre » sur le circuit après des exploits reten­tis­sants et des bles­sures qui l’ont éloigné des terrains. C’est pour cela qu’il a pris la parole sur les réseaux comme pour évoquer un nouveau départ. Pour le moment, sa saison n’est pas top puis­qu’il présente un bilan de 12 défaites pour 9 victoires. Mais il semble qu’il soit main­te­nant sur la bonne voie d’au­tant que le gazon favo­rise son jeu. Il y a presque deux ans, Hubert poin­tait quand même à la 6ème place mondiale.

« Je suis vrai­ment heureux d’avoir remporté ma première victoire ici à Halle. C’est une victoire très impor­tante pour moi, surtout en tenant compte de la période que je traverse. Je n’ai pas eu beau­coup de victoires ces derniers temps. Chaque jour, nous travaillons dur pour améliorer tous les aspects de mon jeu – mes coups, mes tactiques et mes perfor­mances globales sur le court. Je pense que le match d’au­jourd’hui était un bon pas en avant, donc je suis très heureux. C’était aussi fantas­tique de voir les enfants de la Hubi Cup me soutenir pendant le match. Cela me donne une moti­va­tion supplé­men­taire, et c’est génial d’ins­pirer la jeune génération »