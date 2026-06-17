Cela fait un moment que le joueur polonais « souffre » sur le circuit après des exploits retentissants et des blessures qui l’ont éloigné des terrains. C’est pour cela qu’il a pris la parole sur les réseaux comme pour évoquer un nouveau départ. Pour le moment, sa saison n’est pas top puisqu’il présente un bilan de 12 défaites pour 9 victoires. Mais il semble qu’il soit maintenant sur la bonne voie d’autant que le gazon favorise son jeu. Il y a presque deux ans, Hubert pointait quand même à la 6ème place mondiale.
« Je suis vraiment heureux d’avoir remporté ma première victoire ici à Halle. C’est une victoire très importante pour moi, surtout en tenant compte de la période que je traverse. Je n’ai pas eu beaucoup de victoires ces derniers temps. Chaque jour, nous travaillons dur pour améliorer tous les aspects de mon jeu – mes coups, mes tactiques et mes performances globales sur le court. Je pense que le match d’aujourd’hui était un bon pas en avant, donc je suis très heureux. C’était aussi fantastique de voir les enfants de la Hubi Cup me soutenir pendant le match. Cela me donne une motivation supplémentaire, et c’est génial d’inspirer la jeune génération »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 09:45