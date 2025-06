Quand faut y aller, faut y aller !

Une scène assez rare s’est déroulée ce vendredi à Halle lors du quart de finale entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli.

Alors que la rencontre avait débuté depuis seule­ment quelques minutes, l’Allemand a été pris d’une envie très pres­sente en plein milieu de son jeu de service. Après s’être plié en deux, Sascha s’est préci­pité vers les toilettes pour mettre fin au supplice.

not zverev running to toilet at the middle of the game 😭😭😭😭 pic.twitter.com/WU4oe6oAT2