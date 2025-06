Depuis Halle, où il va affronter Yannick Hanfmann (138e mondial) pour son premier sur gazon cette saison, Jannik Sinner a expliqué vouloir retenir le positif de sa finale perdue à Roland‐Garros contre Carlos Alcaraz.

« Tout dépend toujours de la façon dont on réagit et de ce qu’on choisit de voir : les balles de match manquées ou un match où je n’avais jamais aussi bien joué sur cette surface, où j’ai été menta­le­ment présent pendant cinq heures et demie, sans jamais me plaindre », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.