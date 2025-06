De retour sur l’ATP 500 de Halle où il est tenant du titre, Jannik Sinner était de passage en confé­rence de presse d’avant tournoi. Et le numéro 1 mondial a insisté sur une parti­cu­la­rité du tournoi allemand.

« J’aime ce tournoi. C’est un peu diffé­rent, car on dort à côté des courts. On est donc moins stressé et on peut orga­niser sa journée diffé­rem­ment, avec les entraî­ne­ments et tout le reste. Mais pour moi, depuis l’année dernière, certaines choses ont changé. Je suis dans une situa­tion diffé­rente, alors je me sens comme chez moi ici, car c’est le premier tournoi que j’ai disputé en tant que numéro un mondial. C’est la première fois qu’on ressent ces émotions, et me voilà de retour. Je pense qu’un bon joueur sur gazon est quel­qu’un qui se déplace bien. La balle rebondit parfois un peu, c’est le propre du gazon. Et il faut frapper la balle intel­li­gem­ment. Mais je pense que, de manière géné­rale, c’est une surface sur laquelle j’ai clai­re­ment progressé l’année dernière. Voyons main­te­nant comment ça se passe cette année. »