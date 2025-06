Tête de série 1 à Halle, l’Italien est arrivé en Allemagne. Il s’est donc exprimé sur la semaine qu’il a passé chez lui avec sa famillle qui reste le socle de sa réus­site et le moyen d’ou­blier les décon­ve­nues surve­nues à Roland‐Garros.

« Je ne vais pas mentir, j’ai passé quelques nuits blanches. Mais cela va mieux de jour en jour. Ma famille est derrière moi, tous mes amis et mon cercle d’amis. C’est le plus impor­tant pour moi. Ils se portent bien, donc en dehors du tennis, c’est une partie encore plus impor­tante de ma vie. Je vais donc d’ou­blier ses aspects néga­tifs voir ce que je peux faire ici. Je pense que rejouer un tournoi est positif pour moi, car chaque match commence à 0–0 et il faut toujours être prêt menta­le­ment à se battre pour chaque point sur le court. C’est pour­quoi je suis ravi d’être de retour à Halle et de voir comment ça se passe »