Nick Kyrgios est en grande forme depuis le début de cette saison sur gazon et c’est une excel­lente nouvelle pour le tennis.

Opposé ce vendredi à Pablo Carreno‐Busta en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle, l’Australien a réalisé un match quasi­ment parfait. En plus d’une victoire sèche, 6–4, 6–2 en seule­ment 1h08 de jeu, le 65e mondial a affiché un impres­sion­nante balance de 39 coups gagnants contre seule­ment quatre petites fautes directes. Si on ajoute à cela ses 91% de points remportés derrière sa première balle et les 69% derrière la seconde, la mission était impos­sible pour l’Espagnol.

Prétendant logique au titre, Kyrgios devra, quoi qu’il arrive, se frotter à du lourd pour accéder en finale. En effet, il affron­tera soit Hubert Hurkacz soit Félix Auger‐Aliassime