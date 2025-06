Déjà quart de fina­liste surprise à Roland‐Garros, Alexander Bublik a confirmé son excel­lente dyna­mique en rempor­tant l’ATP 500 de Halle ce dimanche, sur une surface qu’il affec­tionne tout parti­cu­liè­re­ment : le gazon.

Très ému après sa victoire en finale contre Daniil Medvedev, le Kazakh s’est confié au micro de Tennis TV.

« J’ai passé des mois diffi­ciles. J’étais proche d’arrêter après Wimbledon l’année dernière. Je ne prenais plus de plaisir. Je n’ai pas les mots. »

« I was close to calling it quits after Wimbledon«



This win means every­thing for Bublik 💛#TWO25 pic.twitter.com/9KXjawL8Xi