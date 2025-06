Battu par Bublik sur le gazon de Halle, Jannik Sinner, qui a beau­coup donné, joué, et gagné depuis son retour sur les courts, veut marquer une pause pour arriver à Wimbledon frais et dispo.

Il faut dire qu’a­près trois mois de suspen­sion, il était attendu partout, que ce soit par ses fans, ses adver­saires et les médias. Au‐delà de la fatigue physique, il y a aussi forcé­ment beau­coup de fatigue mentale.

« Il est temps de faire une pause, je vais récu­pérer menta­le­ment et physi­que­ment, j’en ai besoin pour cela et je pense que j’ai besoin de repos. Mentalement, je me suis bien comporté, mais physi­que­ment, je me sens un peu fatigué. Tous les jours ne se ressemblent pas, il faut l’ac­cepter et c’est tout. »