Bien qu’il n’ait plus soulevé de trophée depuis plus de deux ans, Daniil Medvedev a conservé son humour et son sourire après sa défaite face à Alexander Bublik en finale de l’ATP 500 de Halle. À l’issue du match, le Russe a adressé un message à l’organisation, suggé­rant un petit chan­ge­ment logis­tique pour les éditions à venir.

« Ralf (Weber, le direc­teur du tournoi), merci beau­coup. Merci beau­coup à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je n’ai qu’une chose à dire, et je suis sûr que Sasha sera d’ac­cord. Ce banc, mettez‐le de l’autre côté l’année prochaine, s’il vous plaît. Il n’y a pas de soleil. Parce que rester deux heures au soleil quand il fait 30 degrés… Mais bon, c’était un tournoi incroyable, et l’année prochaine, on essaiera de remporter le titre. »