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Le message impor­tant de Kyrgios après son nouveau forfait

Par
Baptiste Mulatier
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Forfait pour l’ATP 500 de Halle, où il devait défier Ben Shelton, tout juste titré à Stuttgart, Nick Kyrgios a déclaré forfait. 

Mais alors que l’in­quié­tude était de mise pour l’Australien, plombé par les bles­sures ces dernières années, il a tenu à rassurer tout le monde dans un message posté sur Instagram. 

« Salut tout le monde, j’ai eu un petit contre­temps. Lundi à l’en­traî­ne­ment avec mon parte­naire de double, je me suis légè­re­ment tordu le genou ! Rien d’in­quié­tant ! Je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Je suis de retour sur le circuit et j’ai hâte de disputer les tour­nois de Majorque et de Wimbledon. »

Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier, le fina­liste de Wimbledon 2022 avait battu Corentin Moutet à Stuttgart la semaine dernière pour son deuxième match seule­ment depuis un an et demi, avant de s’in­cliner en huitièmes de finale face au Japonnais Sho Shimabukuro. 

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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