Forfait pour l’ATP 500 de Halle, où il devait défier Ben Shelton, tout juste titré à Stuttgart, Nick Kyrgios a déclaré forfait.
Mais alors que l’inquiétude était de mise pour l’Australien, plombé par les blessures ces dernières années, il a tenu à rassurer tout le monde dans un message posté sur Instagram.
« Salut tout le monde, j’ai eu un petit contretemps. Lundi à l’entraînement avec mon partenaire de double, je me suis légèrement tordu le genou ! Rien d’inquiétant ! Je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Je suis de retour sur le circuit et j’ai hâte de disputer les tournois de Majorque et de Wimbledon. »
Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier, le finaliste de Wimbledon 2022 avait battu Corentin Moutet à Stuttgart la semaine dernière pour son deuxième match seulement depuis un an et demi, avant de s’incliner en huitièmes de finale face au Japonnais Sho Shimabukuro.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 14:58