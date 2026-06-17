Forfait pour l’ATP 500 de Halle, où il devait défier Ben Shelton, tout juste titré à Stuttgart, Nick Kyrgios a déclaré forfait.

Mais alors que l’in­quié­tude était de mise pour l’Australien, plombé par les bles­sures ces dernières années, il a tenu à rassurer tout le monde dans un message posté sur Instagram.

« Salut tout le monde, j’ai eu un petit contre­temps. Lundi à l’en­traî­ne­ment avec mon parte­naire de double, je me suis légè­re­ment tordu le genou ! Rien d’in­quié­tant ! Je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Je suis de retour sur le circuit et j’ai hâte de disputer les tour­nois de Majorque et de Wimbledon. »

Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier, le fina­liste de Wimbledon 2022 avait battu Corentin Moutet à Stuttgart la semaine dernière pour son deuxième match seule­ment depuis un an et demi, avant de s’in­cliner en huitièmes de finale face au Japonnais Sho Shimabukuro.