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Le père d’Alexander Zverev, après que son fils se soit énervé : « Je ne lui ai rien dit. Je lui ai juste dit de jouer avec plus d’audace »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’Alexander Zverev bataillait dans le tie‐break du premier set face à Raphaël Collignon en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle, le média russe Championnat a capté un échange dans la box du numéro 3 mondial après que ce dernier ait pesté en direc­tion de son père. 

Misha Zverev (le frère aîné d’Alexander) : Qu’est‐ce que tu lui as dit ?
Alexander Zverev Sr. : Je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit de jouer avec plus d’audace.

Alexander Zverev s’en est fina­le­ment sortie grâce à un nouveau jeu décisif (7–6[10], 7–6[2]). Il enchaîne un dixième succès de suite après son sacre à Roland‐Garros et affron­tera Taylor Fritz en demi‐finales samedi. 

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 16:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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