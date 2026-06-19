Alors qu’Alexander Zverev bataillait dans le tie‐break du premier set face à Raphaël Collignon en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle, le média russe Championnat a capté un échange dans la box du numéro 3 mondial après que ce dernier ait pesté en direc­tion de son père.

Misha Zverev (le frère aîné d’Alexander) : Qu’est‐ce que tu lui as dit ?

Alexander Zverev Sr. : Je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit de jouer avec plus d’audace.

Alexander Zverev s’en est fina­le­ment sortie grâce à un nouveau jeu décisif (7–6[10], 7–6[2]). Il enchaîne un dixième succès de suite après son sacre à Roland‐Garros et affron­tera Taylor Fritz en demi‐finales samedi.