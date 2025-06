Quand le fantasque Alexander Bublik prend les choses au sérieux, il montre qu’il est un joueur extrê­me­ment dangereux.

Déjà quart de fina­liste surprise à Roland‐Garros, le Kazakh a continué sa belle dyna­mique sur une surface qu’il affec­tionne, le gazon.

Tombeur de Jannik Sinner en huitièmes, et de Daniil Medvedev en finale ce dimanche (6−3, 7–6), alors qu’il n’avait jamais battu en six confron­ta­tions, Bublik remporte pour la deuxième fois l’ATP 500 de Halle (après 2023) et son 5e titre en carrière.

Il ne fait aucun doute que personne ne voudra croiser sa route à Wimbledon.

