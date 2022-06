Éliminé au 1er tour à Stuttgart par son compa­triote Arthur Rinderknech, Ugo Humbert, en pleine galère depuis plusieurs mois, ne s’est même pas rassuré sur gazon. Et pour­tant, il n’a d’autre choix que de remonter la pente au plus vite. Il va défendre son titre à Halle la semaine prochaine, et donc ses 500 points sans lesquels il sorti­rait du top 100 !

Et malheu­reu­se­ment pour le Français, le sort ne lui a pas été vrai­ment favo­rable. S’il affron­tera un qualifié au 1er tour, il pour­rait direc­te­ment retrouver Hubert Hurkacz en huitièmes de finale, puis poten­tiel­le­ment Felix Auger‐Aliassime et ensuite Stefanos Tsitsipas ou Nick Kyrgios, qui se retrou­ve­ront d’ailleurs sans doute au 2e tour.

A noter que les Russes Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov et Aslan Karatsev, bannis de Wimbledon, se trouvent dans l’autre partie de tableau.

Découvrez le tableau complet de l’ATP 500 de Halle :