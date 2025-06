Après s’être incliné contre Alexander Bublik en finale de l’ATP 500 de Halle, sept jours avant le début de Wimbledon (29 juin au 13 juillet), Daniil Medvedev a fait passer un message à son adversaire.

« Félicitations Sascha (Alexander en russe, ndlr), j’es­père que tu finiras du côté d’Alcaraz ou de Sinner au tableau de Wimbledon, comme ça on aura peut‐être une surprise au troi­sième ou au quatrième tour ! »

« Please be in Carlos’ or Jannik’s draw at Wimbledon » 😂🌱@DaniilMedwed to Bublik after the Halle final 😂#TWO25 pic.twitter.com/97mqMmzd0z