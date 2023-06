On savait que l’Espagnol était un client dont il fallait se méfier sur gazon, et il l’a encore prouvé aujourd’hui en battant Daniil Medvedev à Halle en deux sets (7−5,7−6).

Dans un match de joueurs de fond de court avec une puis­sance et constance à dénoter, on a eu le droit à un bras de fer depuis la ligne de fond sans relâche. Les deux joueurs ont souvent été solides sur le service, en dehors du break et debreak d’entrée.

Mais comme on l’a souvent vu, l’Espagnol est une vraie menace sur gazon et sur son unique chance de balle de set dans la première manche, il prenait l’avan­tage sur un Medvedev qui ne semble toujours pas parfai­te­ment à l’aise sur l’herbe.

Le deuxième set était une manche sans break, et les joueurs se dépar­ta­geaient au tie‐break. C’est alors que Bautista‐Agut, plein d’au­dace, prenait sa chance, ne commet­tait plus de fautes et restait agressif pour prendre à la gorge le Russe qui ne pouvait lui répondre. Une seule balle de match suffira à l’Espagnol qui s’offre donc le scalp du 3e mondial.

Il affron­tera Rublev ou Griekspoor en demi‐finale.