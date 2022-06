Numéro 1 mondial bous­culé et contesté après ses deux finales perdues de suite sur gazon (la semaine passée aux Pays‐Bas et ce dimanche face à Hurkacz à Halle) Daniil Medvedev, dont le compor­te­ment a fait quitter du stade son entraî­neur, Gilles Cervara, a eu des mots plus apai­sants pour sa femme restée seule dans sa box.

« Dasha, merci beau­coup pour cette semaine. Je sais que ce n’est parfois pas facile d’être à côté de moi sur le court. J’espère que la prochaine fois sera plus facile et bien meilleure », a déclaré le numéro 1 mondial lors de la remise des prix et qui risque d’avoir une discus­sion impor­tante avec son coach.