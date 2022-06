De nouveau numéro 1 mondial depuis ce lundi et logi­que­ment tête de série numéro une de l’ATP 500 de Halle où il affron­tera David Goffin pour son entrée en lice, Daniil Medvedev a donné une confé­rence de presse d’avant tournoi dans laquelle il a tenu à clamer son amour pour le gazon. Pourtant battu par la sensa­tion Van Rijthoven en finale de Bois‐le‐Duc ce dimanche et auteur d’un tournoi poussif, le Russe estime pouvoir malgré tout jouer les premiers rôles sur une telle surface.

« Je deviens de plus en plus fort sur le gazon, et j’en suis très heureux, car le gazon était ma surface préférée. Aujourd’hui, je suis meilleur sur les courts durs, car je peux imposer mon jeu plus confor­ta­ble­ment. Sur le gazon, il est plus diffi­cile de casser le rythme de l’ad­ver­saire, mais c’est la force de mon tennis. J’aime le gazon, j’ai beau­coup de poten­tiel sur cette surface et je sens que je m’amé­liore constamment. »