En confé­rence de presse à Halle où il déroule depuis le début de la semaine, Daniil Medvedev a comme souvent été tout aussi perfor­mant en confé­rence de presse. Un jour­na­liste lui a demandé s’il deman­dait des conseils aux grands joueurs, plus expé­ri­mentés. Sa réponse, fina­le­ment logique, vaut le détour.

« Non, je ne parle pas de ça avec d’autres joueurs de tennis, peut‐être seule­ment avec mes meilleurs amis du circuit. Mais je ne vais pas aller voir Novak et lui dire : « Mec, comment fais‐tu pour jouer aussi bien sur gazon ? Apprends‐moi quelques trucs », et ensuite je joue la finale contre lui et il se dit : « Bon sang ! Pourquoi ai‐je fait ça ? Donc, je n’es­saierai même pas. Ce n’est pas bien et puis, j’aime vrai­ment travailler sur moi‐même, tout seul », a raconté le numéro 1 mondial, opposé à Oscar Otte ce samedi pour une place en finale.