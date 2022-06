Au contraire de Wimbledon et du gouver­ne­ment britan­nique, la fédé­ra­tion améri­caine de tennis, l’USTA, a décidé d’au­to­riser les joueurs russes et biélo­russes à parti­ciper à la prochaine édition de l’US Open (du 29 août au 11 septembre). Depuis Halle, le tenant du titre, Daniil Medvedev, a réagi à cette annonce avec soula­ge­ment, avant de dévoiler une partie de son calendrier.

« C’est une excel­lente nouvelle. J’ai toujours dit que je suivrais les règles et que je joue­rais là où je peux. Je veux simple­ment montrer mon meilleur tennis. Je suis heureux de pouvoir défendre mon titre. J’ai des souve­nirs incroyables de l’année dernière. C’était l’un des tour­nois les plus spéciaux pour moi. Je jouerai à Majorque la semaine prochaine, je veux défendre ce titre. Sans Wimbledon, je n’ai pas à préserver mon corps et je peux jouer trois tour­nois d’affilée. Je passerai ensuite quelques jours de plus à Majorque, puis je retour­nerai dans le sud de la France pour m’entraîner sur les terrains durs. Je peux ajouter un autre tournoi à ma liste, mais je ne suis pas encore sûr », a confié le numéro 1 mondial, opposé à Roberto Bautista Agut en quarts de finale en Allemagne ce vendredi.