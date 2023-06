Le tournoi de Halle en Allemagne est à part sur le tour. Cette année, il fête ses 30 ans, et son direc­teur Ralf Weber a bien voulu pour Tennis Magazine en Allemagne faire un bilan de cette formi­dable épopée. Il est par exemple revenu sur la fameux contrat signé avec un certain Roger Federer.

« Le plus drôle, c’est que cette idée ne venait pas de nous. C’était une propo­si­tion de Roger. Nous nous sommes rencon­trés à Paris en 2010 pour convenir d’un contrat de deux ou trois ans avec lui, quand il a soudain déclaré : « Je veux jouer à Halle jusqu’à la fin de ma carrière ». Même son manager Tony Godsick était alors surpris et nous aussi de toute façon. C’était un coup de chance absolu pour nous. Et aussi une consé­cra­tion. Roger a enthou­siasmé les foules ici pendant des années »