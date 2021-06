Le Russe ne manie pas la langue de bois et quand une situa­tion s’éclaircit en sa faveur, il ne se gêne pas pour le dire. Interrogé sur le forfait de Nadal pour Wimbledon après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales d’Halle, Andrey a évoqué le sujet sans tabou : « Bien sûr, pour des joueurs comme moi, que Rafa Nadal ne joue pas à Wimbledon, cela me favo­rise énor­mé­ment, cela m’ar­range. Je sais par exemple que j’ai des chances pour devenir ce que l’on appelle une tête de série majeure du tableau et ce n’est pas négli­geable. Après sur gazon, tout le monde sait aussi que cela ne en nous protège pas d’un tirage diffi­cile. Un Struff ou un Kyrgios au premier tour de Wimbledon, c’est pas vrai­ment facile (rires) »

Rublev affron­tera Basilashvili ce samedi, il sera favori et pourra peut‐être attendre pour la 1er fois la finale d’un tournoi sur gazon.