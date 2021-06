Andrey Rublev qui a raté son Roland‐Garros, se refait une santé sur le gazon d’Halle. Cela confirme selon lui que son jeu est fina­le­ment adapté à toutes les surfaces. Pour lui, la clé sera de rester concentré et surtout très calme : « C’est évidem­ment ma première finale sur gazon. En fait, je pense que je peux jouer sur toutes les surfaces à un excellent niveau. Je ferai de mon mieux pour décro­cher le titre demain. Comme face à Basilashvili, il va falloir que je sois très concentré et surtout très calme, ne pas me frustré. Si je respecte cette ligne de conduite, j’ai toutes mes chances de l’emporter » a déclaré le Russe.