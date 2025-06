Le tirage au sort à Wimbledon comme dans les autres tour­nois du Grand Chelem peut être décisif. Raison de plus pour tenter de se donner toutes les chances possibles d’être épargnés.

Daniil Medvedev will return to the ATP Top 10 on Monday.



He can still enter the top 8 seeding posi­tion at Wimbledon but needs a title in Halle (would be his first in over two years) and Rune to lose today. pic.twitter.com/FApyfhMvna