Interrogé sur sa capa­cité à prati­quer un bon tennis sur l’herbe, l’Italien semble plus motivé que jamais d’au­tant qu’il semble qu’à Halle les condi­tions soient parfai­te­ment réunies.

« J’aime ce tournoi. C’est un peu diffé­rent, car on dort à côté des courts sont là. On est donc moins stressé et on peut orga­niser sa journée diffé­rem­ment avec moi, avec les entraî­ne­ments et tout le reste », a‑t‐il confié. Mais pour moi, depuis l’année dernière, certaines choses ont changé. Je suis dans une situa­tion diffé­rente, alors je me sens comme chez moi ici, disons, car le premier tournoi en tant que numéro un est peut‐être la chose la plus spéciale qu’on puisse jouer. C’est la première fois qu’on ressent ces émotions, et me voilà de retour. Je pense qu’un bon joueur sur gazon est quel­qu’un qui se déplace bien. La balle rebondit parfois un peu, c’est le propre du gazon. Et il faut frapper la balle intel­li­gem­ment. Mais je pense que, de manière géné­rale, c’est une surface sur laquelle j’ai clai­re­ment progressé l’année dernière. Voyons main­te­nant comment ça se passe cette année »