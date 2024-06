Qualifié pour les quarts de finale à Halle sur gazon en ayant inscrit deux des points les plus sensa­tion­nels de la saison, et en ayant dû s’employer en trois sets contre Tallon Griekspoor et Fabian Marozsan, Jannik Sinner a expliqué vouloir améliorer un aspect de son jeu.

« Les deux premiers matches sur gazon ne sont jamais faciles, c’est une surface diffé­rente des autres. Même si on gagne en deux sets, ce n’est pas forcé­ment facile. Mon premier service fonc­tionne, mais sur ma deuxième balle, je dois changer quelque chose et peut‐être être plus agressif (52% de points marqués derrière sa deuxième balle contre Marozsan, ndlr) », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Ubitennis.

Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 500 alle­mand, l’Italien affron­tera le tombeur de Stefanos Tsitsipas, le local Jan‐Lennard Struff (6−4, 6–4).