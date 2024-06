Si Alcaraz a beau­coup de respect pour Jannik et inver­se­ment, les deux cham­pions ne sont pas des vrais « amis » sur le circuit ce qui n’est pas le cas des rapports qui lient Hubert Hurkacz et Jannik Sinner. D’ailleurs, on a pu le véri­fier cette semaine car les deux potes se sont alignés dans le tableau du double. Ce dimanche, ils vont s’af­fronter en finale du pres­ti­gieux tournoi d’Halle. Une situa­tion qu’il faut savoir accepter comme l’a expliqué sur le court le nouveau numéro 1 mondial.

« Je pense que nous avons toujours été amis, donc demain, pendant deux heures, nous ne le serons proba­ble­ment pas. Plus tard, après le dernier point, nous serons à nouveau amis. C’est donc comme ça »