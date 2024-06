Auteur d’un point fou, le nouveau numéro 1 mondial, a expliqué que ce geste lui avait permis de se relancer dans son match alors qu’il n’était pas vrai­ment à son aise, une sorte de déclic.

« Dans le deuxième set, j’étais à 0–40 au service, à partir de là j’ai essayé de reprendre confiance et je pense avoir montré du bon tennis. Le point qui a conduit à la pause. Je courais vers ma gauche, j’ai vu la dévia­tion de la bande et je ne sais même pas comment mais j’y suis parvenu, beeau plon­geon. Ce point m’a fina­le­ment donné la confiance dont j’avais besoin. Cependant, il s’est révélé être un joueur incroyable. Je suis très heureux d’être au deuxième tour. Premier match en tant que numéro un ? C’est certai­ne­ment une grande réus­site mais je réflé­chis toujours à la manière de m’amé­liorer. Ce tournoi a cru en moi, je me souviens d’avoir joué les quali­fi­ca­tions ici il y a cinq ans quand j’étais enfant. Je suis content de retrouver le terrain, de me sentir bien et de ne plus ressentir de douleur. »