Engagé cette semaine sur l’ATP 500 de Halle où il sera opposé ce lundi à l’Italien Darderi au premier tour, Stefanos Tsitsipas, qui s’ap­prête à faire ses débuts avec son nouvel entraî­neur, Goran Ivanisevic, a fait une curieuse confi­dence à propos des fans locaux lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi.

« Je pense que l’Allemagne a les fans de tennis les plus fana­tiques. Je dis cela parce que je les vois attendre à l’ex­té­rieur de l’hôtel. Je les observe depuis de nombreuses années, depuis ma première année ici, et je peux dire avec une grande certi­tude que ce sont les fans de tennis les plus passionnés que j’aie jamais vus. »