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Taylor Fritz à Frances Tiafoe après sa défaite en finale : « Même si je ne t’aime pas trop en ce moment… tu es l’un de mes meilleurs amis et je suis vrai­ment content pour toi »

Par
Thomas S
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Favori de la finale de l’ATP 500 de Halle après avoir notam­ment sorti Ben Shelton et Alexander Zverev, Taylor Fritz est tombé sur un impres­sion­nant Frances Tiafoe, ce samedi, en Allemagne.

Battu 6–4, 6–4 en seule­ment 1h05 de jeu sans avoir obtenu la moindre balle de break, le 9e mondial, visi­ble­ment émoussé après tous ses efforts déployés pour se hisser une deuxième fois d’af­filée en finale, après Stuttgart (battu par Shelton), n’a pas manqué de féli­citer son compa­triote lors du fameux discours pendant la céré­monie de remise des prix. 

« Je vais commencer par féli­citer Frances et son équipe. Ils ont tout simple­ment été incroyables. Tu as super bien joué aujourd’hui, mec. Je suis vrai­ment content pour toi. Même si je ne t’aime pas trop en ce moment… tu es l’un de mes meilleurs amis. Je suis super content que tu aies remporté le titre. Tu as fait une super année, alors bravo mec. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 17:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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