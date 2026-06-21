Favori de la finale de l’ATP 500 de Halle après avoir notam­ment sorti Ben Shelton et Alexander Zverev, Taylor Fritz est tombé sur un impres­sion­nant Frances Tiafoe, ce samedi, en Allemagne.

Battu 6–4, 6–4 en seule­ment 1h05 de jeu sans avoir obtenu la moindre balle de break, le 9e mondial, visi­ble­ment émoussé après tous ses efforts déployés pour se hisser une deuxième fois d’af­filée en finale, après Stuttgart (battu par Shelton), n’a pas manqué de féli­citer son compa­triote lors du fameux discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Taylor Fritz after losing to Tiafoe in Halle final



“I’ll start by just saying congrats to Frances and his team. Just too good. You played great today man. Super happy for you. As much as I don’t like you right now 😂… you’re one of my best friends. I’m super happy for you to… pic.twitter.com/lI4wH5aP0H — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 21, 2026

« Je vais commencer par féli­citer Frances et son équipe. Ils ont tout simple­ment été incroyables. Tu as super bien joué aujourd’hui, mec. Je suis vrai­ment content pour toi. Même si je ne t’aime pas trop en ce moment… tu es l’un de mes meilleurs amis. Je suis super content que tu aies remporté le titre. Tu as fait une super année, alors bravo mec. »