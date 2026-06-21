Favori de la finale de l’ATP 500 de Halle après avoir notamment sorti Ben Shelton et Alexander Zverev, Taylor Fritz est tombé sur un impressionnant Frances Tiafoe, ce samedi, en Allemagne.
Battu 6–4, 6–4 en seulement 1h05 de jeu sans avoir obtenu la moindre balle de break, le 9e mondial, visiblement émoussé après tous ses efforts déployés pour se hisser une deuxième fois d’affilée en finale, après Stuttgart (battu par Shelton), n’a pas manqué de féliciter son compatriote lors du fameux discours pendant la cérémonie de remise des prix.
Taylor Fritz after losing to Tiafoe in Halle final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 21, 2026
“I’ll start by just saying congrats to Frances and his team. Just too good. You played great today man. Super happy for you. As much as I don’t like you right now 😂… you’re one of my best friends. I’m super happy for you to… pic.twitter.com/lI4wH5aP0H
« Je vais commencer par féliciter Frances et son équipe. Ils ont tout simplement été incroyables. Tu as super bien joué aujourd’hui, mec. Je suis vraiment content pour toi. Même si je ne t’aime pas trop en ce moment… tu es l’un de mes meilleurs amis. Je suis super content que tu aies remporté le titre. Tu as fait une super année, alors bravo mec. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 17:14