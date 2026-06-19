Cinq jours après avoir été battu par Ben Shelton en finale de l’ATP 250 de Stuttgart (6−4, 2–6, 6–4), Taylor Fritz a pris sa revanche contre son compa­triote en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle, en ayant sauvé une balle de match : 6–7(5), 7–6(8), 7–6(3).

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre le 5e joueur mondial, le 9e mondial n’a pas caché son soulagement.

« Je ne sais pas si j’aurais supporté de perdre encore un match comme celui‐là contre Ben. Ce qui est drôle dans celui‐ci, c’est qu’il a eu des occa­sions. Dans les deux autres qu’il a remportés, c’est proba­ble­ment moi qui avais les meilleures occa­sions. J’avais en quelque sorte en tête de saisir les occa­sions déci­sives et je suis heureux d’avoir surmonté ça. »

Taylor gets revenge 😤



Five days after losing to Shelton in Stuttgart, @taylorfritz defeats his fellow American to record a first Top 10 win of 2026 ! @ATPHalle #TWO26 pic.twitter.com/B5CATHKho1 — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2026

Pour une place en finale, Taylor Fritz affron­tera Alexander Zverev ou Raphaël Collignon.