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Taylor Fritz, après avoir pris sa revanche contre Shelton : « Je ne sais pas si j’aurais supporté de perdre encore un match comme celui‐là contre Ben »

Par
Baptiste Mulatier
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Cinq jours après avoir été battu par Ben Shelton en finale de l’ATP 250 de Stuttgart (6−4, 2–6, 6–4), Taylor Fritz a pris sa revanche contre son compa­triote en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle, en ayant sauvé une balle de match : 6–7(5), 7–6(8), 7–6(3).

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre le 5e joueur mondial, le 9e mondial n’a pas caché son soulagement. 

« Je ne sais pas si j’aurais supporté de perdre encore un match comme celui‐là contre Ben. Ce qui est drôle dans celui‐ci, c’est qu’il a eu des occa­sions. Dans les deux autres qu’il a remportés, c’est proba­ble­ment moi qui avais les meilleures occa­sions. J’avais en quelque sorte en tête de saisir les occa­sions déci­sives et je suis heureux d’avoir surmonté ça. »

Pour une place en finale, Taylor Fritz affron­tera Alexander Zverev ou Raphaël Collignon. 

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 15:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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