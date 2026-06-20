Frances Tiafoe s’est imposé au bout du suspens face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle.
L’Américain est venu à bout du 4e mondial sur sa cinquième occasion de conclure dans le tie‐break du troisième set, après avoir lui‐même sauvé trois balles match dans ce jeu décisif : 3–6, 6–3, 7–6(12).
« Ce fut un match en dents de scie. Nous savions tous les deux que nous allions tout donner jusqu’au bout et je suis heureux d’avoir réussi à m’imposer. Il a eu ses occasions, j’ai eu les miennes. Un match classique sur gazon », a réagi le 26e joueur mondial lors de l’interview d’après‐match.
Publié le samedi 20 juin 2026 à 10:52