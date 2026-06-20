Frances Tiafoe s’est imposé au bout du suspens face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle.

L’Américain est venu à bout du 4e mondial sur sa cinquième occa­sion de conclure dans le tie‐break du troi­sième set, après avoir lui‐même sauvé trois balles match dans ce jeu décisif : 3–6, 6–3, 7–6(12).

« Ce fut un match en dents de scie. Nous savions tous les deux que nous allions tout donner jusqu’au bout et je suis heureux d’avoir réussi à m’imposer. Il a eu ses occa­sions, j’ai eu les miennes. Un match clas­sique sur gazon », a réagi le 26e joueur mondial lors de l’in­ter­view d’après‐match.