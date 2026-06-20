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Tiafoe, après avoir sauvé trois balles de match contre Auger‐Aliassime : « Un match clas­sique sur gazon »

Par
Baptiste Mulatier
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Frances Tiafoe s’est imposé au bout du suspens face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle. 

L’Américain est venu à bout du 4e mondial sur sa cinquième occa­sion de conclure dans le tie‐break du troi­sième set, après avoir lui‐même sauvé trois balles match dans ce jeu décisif : 3–6, 6–3, 7–6(12).

« Ce fut un match en dents de scie. Nous savions tous les deux que nous allions tout donner jusqu’au bout et je suis heureux d’avoir réussi à m’imposer. Il a eu ses occa­sions, j’ai eu les miennes. Un match clas­sique sur gazon », a réagi le 26e joueur mondial lors de l’in­ter­view d’après‐match. 

Publié le samedi 20 juin 2026 à 10:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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