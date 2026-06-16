Flavio Cobolli aura donc fait un aller retour express en Allemagne pour le célèbre tournoi de Halle. Battu en deux manches (6−2, 7–6) par un Frances Tiafoe qui retrouve peu à peu un niveau digne de son talent, l’Italien avait sans doute encore la tête du côté de la porte d’Auteuil. Malgré cette défaite, l’Italien va arriver à Wimbledon avec quelques certi­tudes notam­ment s’il parvient à réguler son premier service. De son côté, Frances après un Roland Garros plus que correct semble à nouveau être focus sur sa carrière spor­tive. Très content de son succès, il a même révélé son objectif ultime.

« Je suis en pleine forme et je compte bien rester long­temps dans le tournoi. Cobolli est un excellent joueur et il réalise une saison excep­tion­nelle. Je savais qu’il dispu­te­rait son premier match sur gazon. Ce n’est jamais facile. J’ai donc essayé de donner le meilleur de moi‐même et de lui compli­quer la tâche en jouant très vite et en le désta­bi­li­sant. J’y suis plutôt bien parvenu »

